Salernitana-Juventus: pagelle e tabellino del match dell’Arechi valido per la 15° giornata del campionato di Serie A. Dybala e Morata trascinano la ‘Vecchia Signora’ al successo

La Juventus torna al successo nella trasferta dell’Arechi contro la Salernitana dopo le sconfitte pesanti con Chelsea e Atalanta. Paulo Dybala trascina i suoi e apre le marcature con al 21′ del primo tempo con un preciso e potente sinistro dalla distanza che non lascia scampo a Belec.

LEGGI ANCHE >>> Primo tempo Salernitana-Juventus, voti e tabellino | Dybala inventa, Kean non punge

Nella ripresa, dopo il palo di Ranieri, la squadra bianconera continua a fare la partita e raddoppia con il neo-entrato Morata. Nulla toglie alla prova a tutto tondo di Dybala il rigore calciato in curva nel recupero, con la ‘Joya’ che resta un elemento imprescindibile per Allegri per uscire dalla crisi e scalare la classifica. Sugli scudi anche Locatelli in mediana, oltre a Morata che entra col piglio giusto ritrovando la via della rete in campionato. Male solo Kean nella Juve, nella Salernitana disastrosa la prova di Gyomber. Da salvare le prove di Bonazzoli e Ranieri nell’undici di Colantuono.

Le pagelle di Salernitana-Juventus: Morata risorge, chance fallita per Kean

SALERNITANA

Belec 5 – Dybala non gli lascia scampo dalla distanza. Si fa beffare dal neo-entrato Morata sul gol che chiude la contesa. Nel finale evita il 3-0 al numero dieci.

Veseli 5,5 – Diverse incertezze: non mostra la necessaria sicurezza.

Gyomber 4,5 – Non chiude su Dybala nel primo gol, si perde anche Morata sul raddoppio. Arriva spesso in ritardo sull’uomo e ricorre sistematicamente al fallo. Per non farsi mancare niente, abbatte Morata sul rigore concesso alla Juve nel recupero.

Gagliolo 5 – In difficoltà quando Dybala passa dalle sue parti. Fatica anche su Kulusevski quando si allarga.

Kechrida 5 – Produce un buon cross per Simy. Si spegne presto e in fase difensiva lascia a desiderare (50′ Schiavone 5,5 – Anche lui fatica nelle due fasi).

L.Coulibaly 5,5 – Ci mette fisico e corsa in mediana. I centrocampisti ospiti lo fanno girare però spesso a vuoto.

Capezzi 5 – Cerca di mettere ordine: ci riesce solo a tratti (50′ Di Tacchio 5,5 – Diversi appoggi sbagliati).

Zortea 5,5 – Gioca semplice e fa densità in mezzo al campo. Perde le misure anche lui dopo il raddoppio juventino.

Ranieri 6 – Lascia troppo campo a Cuadrado, facendosi apprezzare soprattutto in fase di spinta. Sfortunato sul palo colpito nella migliore occasione della Salernitana (82′ Jaroszynski sv).

Bonazzoli 6,5 – Gli unici spunti degno di nota sono i suoi. Diverse buone intuizioni ma non riceve il giusto supporto dai compagni (81′ Vergani sv).

Simy 5,5 – Si vede soltanto per un colpo di testa ad inizio gara. Per il resto non sfugge alle grinfie di Chiellini (65′ Djuric 5 – Dovrebbe dare centimetri all’attacco granata ma la vede poco).

All. Colantuono 5 – Gara prettamente difensiva: la Salernitana fatica a creare pericoli alla Juventus, se non ad inizio ripresa con il palo di Ranieri. E’ l’unico lampo di una partita dove la squadra campana deve cedere le armi alla maggiore cifra tecnica degli avversari.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Trema solo sul palo di Ranieri. La Salernitana non tira praticamente mai nello specchio.

Cuadrado 6,5 – Più tonico rispetto alle ultime uscite, dove aveva deluso. Spina nel fianco sulla destra.

De Ligt 6 – Fa il suo: partita senza macchie, sempre in controllo.

Chiellini 6,5 – Esulta ma il gol gli viene annullato per la posizione in offside di Kean. Per il resto lascia le briciole a Simy: importante il suo rientro per dare sicurezza a tutta la squadra.

Pellegrini 6 – Si attiva con costanza sulla fascia. Non sempre è lucidissimo nell’ultimo passaggio (67′ Alex Sandro 6 – In campo per amministrare il risultato).

Kulusevski 6,5 – Partenza spigliata: duetta bene con Dybala, servendo l’assist del vantaggio al numero dieci. Rientro positivo dal primo minuto, anche se nella ripresa va solo a sprazzi (94′ Soulé sv).

Bentancur 6 – Interessante una sua progressione prima dell’intervallo. Tanta applicazione, dovrebbe però velocizzare di più la manovra.

Locatelli 7 – Idee lucide, gioca con grande attenzione. Fa la cosa giusta anche quando non ha la palla tra i piedi. Universale.

Bernardeschi 6 – Vorrei ma non posso: è sempre il solito Bernardeschi. Utile tatticamente ma poco incisivo nelle giocate. Si riscatta prima di uscire dal campo con il servizio vincente per Morata (71′ Rabiot 6 – Gioca largo come vuole Allegri nell’ultima porzione di gara).

Dybala 7 – Illumina la Juve e s’inventa con un sinistro – tanto preciso quanto letale – la rete che sblocca la partita. Arretra sulla trequarti per legare il gioco, le azioni più pericolose passano sempre dai suoi piedi. Il talento della ‘Joya’ serve come il pane ad Allegri in un momento così complicato della ‘Vecchia Signora’. Mezzo voto in meno per il penalty calciato in curva nel recupero.

Kean 5 – Torna titolare ma non sfrutta la chance concessagli da Allegri. Fatica a rendersi pericoloso: non punge e sbaglia grossolanamente diversi palloni negli ultimi venti metri (67′ Morata 7 – Zampata vincente appena qualche minuto dopo il suo ingresso in campo. Si sblocca in campionato (dopo 72 giorni) e ripaga la fiducia di Allegri. Nel recupero si guadagna anche un rigore).

All. Allegri 6,5 – Una vittoria che dà ossigeno alla Juventus. Partita dominata dai bianconeri, a parte qualche disattenzione nella prima parte del secondo tempo. Serviva solo vincere per mitigare la tempesta: ne esce con qualche certezza in più, ma il momento resta complicato per la squadra bianconera.

Arbitro: Fourneau 6 – Poche ammonizioni e gara nel complesso corretta. Non ha particolari difficoltà e il VAR gli viene in soccorso sul millimetrico fuorigioco di Kean in occasione della rete di Chiellini.

TABELLINO

SALERNITANA-JUVENTUS 0-2

21′ Dybala; 70′ Morata

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida (50′ Schavone), L.Coulibaly, Capezzi (55′ Di Tacchio), Zortea, Ranieri (82′ Jaroszynski); Bonazzoli (81′ Vergani), Simy (65′ Djuric). A disposizione: Fiorillo, Kastanos, Bogdan, Guerrieri, Delli Carri. Allenatore: Colantuono

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini (67′ Alex Sandro); Kulusevski (94′ Soulé), Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean (67′ Morata). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, de Winter, Arthur, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Gagliolo (S), Locatelli (J)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′