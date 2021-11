Juventus al bivio già questa sera: la decisione su Allegri

La Juventus prosegue il suo percorso in campionato, con alcuni passi falsi di troppo. Inizia ad aleggiare l’ombra dell’esonero su Allegri

La Juventus non sta di certo attraversando un momento facile, in campo e fuori. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ci si attendono risposte immediate in trasferta contro la Salernitana.

I bianconeri ora non possono più sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League e soprattutto vogliono invertire la rotta alla ricerca di tre punti essenziali. E i tifosi ora sono impazienti di vedere la loro squadra tornare alla vittoria dopo un paio di match totalmente sbagliati. Le conseguenze altrimenti potrebbero essere immediate, almeno nei pensieri dei supporters.

Juventus, la scelta degli utenti: Allegri esonerato in caso di sconfitta

La Juventus, quindi, deve reagire e la pazienza è già finita. Abbiamo domandato agli utenti di Calciomercato.it, in caso di risultato negativo contro la Salernitana, quale fosse la soluzione giusta che dovrebbe adottare la società per tentare di invertire la rotta presa in questa stagione. Secondo i nostri utenti, la decisione dovrebbe essere drastica e corrisponderebbe all’esonero di Allegri (34,2%). In seconda posizione, però, la fiducia incondizionata per il tecnico, con circa il 30% delle preferenze. Insomma, anche da casa si dividono, in attesa della risposta dal campo.