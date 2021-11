Donnarumma, il premio è già dimenticato: ‘delusione’ e polemica

Donnarumma ha vinto il premio Yachin come miglior portiere 2021: una classifica però lo penalizza e partono le polemiche

Miglior portiere del 2021: Gigio Donnarumma, decimo nella classifica per il Pallone d’Oro, ha conquistato il premio Yachin, concludendo al meglio un anno che lo ha visto trionfare con l’Italia e trasferirsi dal Milan al Psg.

Un riconoscimento però che non ha mancato di sollevare polemiche: in molti, ad esempio, sui social hanno messo a confronto il 2021 di Mendy (Chelsea) con quello di Donnarumma e definito sbagliata la scelta di preferire l’italiano.

Ora spunta un’altra classifica che vede proprio l’ex rossonero soltanto al secondo posto come miglior portiere del 2021, preceduto da Oblak. E’ ‘ESPN’ che ha stilato la classifica dei migliori estremi difensori dell’anno, chiamando in causa di 77 esperti (tra giornalisti ed ex calciatori) il cui giudizio ha premiato l’estremo difensore dell’Atletico Madrid davanti a Donnarumma e Neuer. Per l’italiano una ‘delusione’ compensata in parte dall’essere davanti al suo rivale al Psg Keylor Navas che chiude la top ten.

Miglior portiere 2021, la classifica ESPN penalizza Donnarumma

Anche questa classifica non ha mancato di suscitare polemiche: sui social non manca chi considera fuori logo vedere Donnarumma davanti a un portiere del calibro di Neuer e chi, invece, vede eccessivo il primo posto per Oblak.

Questa la classifica dei migliori portieri 2021 di ESPN:

Oblak

2. Donnarumma

3. Neuer

4. Courtois

5. Alisson

6. Ederson

7. Mendy

8. ter Stegen

9. Martinez

10. Keylor Navas