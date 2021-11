Maldini e Massara puntano i giovani: ecco il nuovo Tomori

Il Milan vuole regalarsi un nuovo difensore giovane. Tante le idee sul tavolo: la più importante porta in Ligue 1, al Monaco

La Francia e la Ligue 1 sono ormai da tempo terre di conquista del Milan di Maldini, Massara e Moncada. Sono diversi i calciatori arrivati dal campionato transalpino e molti altri potrebbero arrivarne.

La pista più viva, come raccontato in queste settimane, è quella che legata a Romain Faivre. Attenzione, però, anche a Kamara del Marsiglia, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

I profili seguiti dal Milan sono comunque diversi. L’ultima idea – come riporta gazzetta.it – porta a Benoit Badiashile del Monaco. Si tratta di un centrale di difesa classe 2001, forte fisicamente, che in molti paragonano a Koulibaly. E’ un osservato speciale di Moncada ma non è l’unico. Il Milan, infatti, vorrebbe regalarsi un nuovo ‘Tomori’ e sta sondando il mercato.

Solo giovani

Un’altra idea porta a Becir Omeragic dello Zurigo. Anche lui giovanissimo, ha solo 19 anni e un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Un nome non nuovo, accostato in passato anche a Roma e Juventus. Un’ultima suggestione, infine, porta alla vicina Cremona, dove gioca l’Under 21 Caleb Okoli, 20enne di proprietà dell’Atalanta. Club che da sempre è una bottega cara.