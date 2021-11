Calciomercato Juventus, prestito con obbligo: Allegri cede il big

La Juventus attraversa un periodo certamente negativo, e il club dovrà quindi correre ai ripari. Alcuni calciatori non stanno rendendo e a gennaio il mercato potrebbe mischiare le carte

In casa Juventus qualcosa non funziona. I bianconeri al rientro dalla sosta, dopo aver battuto la Lazio, hanno ceduto il passo in rapida successione al Chelsea e all’Atalanta, incassando cinque gol senza segnarne alcuno. La classifica si fa sempre più complicata per la compagine di Massimiliano Allegri, lontana anche dal quarto posto.

Tanti i calciatori che al momento sono al di sotto dei propri standard di rendimento in relazione anche alle aspettative. Tra questi Dejan Kulusevski, mai realmente incisivo e non in grado di sfruttare le chance concessegli dall’allenatore toscano, che pian piano ha deciso di accantonarlo. Lo svedese è una seconda scelta e su di lui si fa sempre più insistente l’ombra del calciomercato.

Calciomercato Juventus, Kulusevski nel mirino del Siviglia: le opzioni di acquisto

Zero gol in campionato ed ultimamente tanta panchina per Kulusevski, che secondo quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’, potrebbe essere nel mirino del Siviglia. La situazione complessa del momento giocherebbe a favore degli andalusi che però devono scontrarsi con la volontà della Juventus di recuperare quanto meno 35 milioni di euro.

Per il Siviglia un arrivo del talentuoso svedese significherebbe la risoluzione dei problemi offensivi della squadra, consentendo a giocatori come Suso o Lamela, di avvicinarsi alla zona gol per dare una mano a Rafa Mir. Agli uffici bianconeri sono arrivate un paio di offerte dalla Premier League per richiedere il prestito del giocatore con Everton e Arsenal. La testata iberica però evidenzia come l’offerta che Monchi sta già preparando si basa sulla richiesta del trasferimento di Kuluseski in questo mercato invernale, e fino alla finestra estiva in prestito, includendo eventualmente un’opzione di estensione ulteriore con poi acquisto obbligatorio.

