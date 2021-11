CMIT TV | Top e Flop Serie A: segui la diretta delle 15!

Nuovo appuntamento alle 15 su CMIT TV con Top e Flop della quattordicesima giornata di Serie A: segui la diretta su Twitch

La CMIT TV parte con un nuovo appuntamento fisso sui Top e Flop dell’ultima giornata di Serie A, che ha visto la Napoli vincere contro la Lazio, mentre Milan e Juventus hanno perso contro Sassuolo e Atalanta, con l’Inter che ha trovato altri tre punti. Analisi delle partite del weekend e giudizi sui protagonisti come sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Sempre con aggiornamenti legati al campo e al calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Marco Deiana. Inoltre, avremo in collegamento anche il nostro inviato Giorgio Musso.