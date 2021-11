La variante Omicron anche nel calcio: focolaio Covid di 13 positivi!

La variante Omicron arriva anche nel calcio: riscontrato un focolaio Covid di ben 13 positivi. Tutti i dettagli

La nuova variante Omicron tiene in apprensione tutti i paesi e si fa strada nel mondo, anche in quello del calcio. Sono stati infatti riscontrati i primi casi positivi che hanno già causato un focolaio.

Nello scorso weekend il Belenenses, club della massima serie portoghese, è sceso in campo in 9 contro il Benfica a causa delle tante assenze per le positività al Covid, disputando solo un tempo. Dopo l’intervallo e con il punteggio sullo 0-7, infatti, i padroni di casa sono ritornati in campo con solo 7 giocatori e hanno terminato la partita in 6 in seguito all’infortunio di un calciatore. L’arbitro ha così sospeso la partita per regolamento.

Focolaio Covid nel Belenenses: 13 casi di variante “Omicron”

Stando alle ultime informazioni provenienti dall’Istituto Nazionale della Sanità del Portogallo, come riportato da ‘goal.com’, sono 13 i positivi al Covid e in particolare alla variante “Omicron” sui 17 totali. Tutti i giocatori sono comunque in quarantena e nessuno è sceso in campo contro il Benfica. Una situazione piuttosto delicata ed in costante monitoraggio da tutte le parti in causa. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.