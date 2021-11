Allarme Neymar, fuori in barella | “Immagini impressionanti”

Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain dopo la vittoria sul Saint-Etienne: brutto infortunio per Neymar, immagini impressionanti

La vittoria non rende bella la domenica del Psg. I tre punti contro il Saint-Etienne sono forse l’unica buona notizia per Pochettino visto la reazione dei compagni al gol subito da Donnarumma e l’infortunio di Neymar. Il brasiliano è stato vittima di un intervento falloso da parte di un avversario con la caviglia che fa una torsione innaturale.

L’attaccante ha abbandonato il terreno di gioco in barella e quasi in lacrime e nel post gara arrivano le parole, non certo incoraggianti, del tecnico Pochettino. L’allenatore argentino non ha nascosto la propria preoccupazione per le condizioni del suo calciatore. “Siamo preoccupati – le sue parole -, speriamo che non sia nulla di grave e che possa tornare il prima possibile ad aiutare la squadra. Certo le immagini sono impressionanti”. Per Neymar ora bisognerà attendere gli accertamenti che valuteranno l’entità dell’infortunio alla caviglia subito quest’oggi nella gara vinta 3-1 dal Psg contro il Saint-Etienne.