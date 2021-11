Pagelle e tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A

Ci pensa Alessio Romagnoli a sbloccare Milan-Sassuolo. Poi i neroverdi di Dionisi la ribaltano subito, già nel corso del primo tempo, con Scamacca e un autogol sfortunato di Kjaer.

Nel secondo tempo, il Milan non riesce a riprendere il match, anzi è Berardi a salire in cattedra e a chiuderlo. Kessie fa malissimo quando è chiamato in causa. Ibra assente ingiustificato.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Non può davvero nulla sul missile di Scamacca. In occasione del secondo gol, invece, dice no al bomber italiano ma è sfortunato, con la palla che sbatte sulla schiena di Kjaer. Super quando si oppone a Raspadori, forse può far meglio quando Berardi lo trafigge.

Florenzi 5,5 – Fa poco nel corso del primo tempo per meritarsi la sufficienza: nessuna sbavatura dietro ma non sfonda praticamente mai. Meglio nella ripresa quando va spesso al cross con efficacia. Dal 69′ Pellegri 5,5 – Prova a lottare ma è dura, quando il Milan rimane in dieci.

Kjaer 6 – E’ davvero sfortunato in occasione dell’autogol e il voto per questo non si abbassa. Nel secondo tempo va un po’ in difficoltà ma non crolla come fanno i compagni.

Romagnoli 4 – Sembra un vero centravanti quando porta avanti la propria squadra ma il suo mestiere è un altro. Da difensore è un pomeriggio nero: si fa letteralmente portare a spasso prima da Berardi, con il terzo gol, e poi da Defrel, che lo fa espellere.

Hernandez 6 – Nel primo tempo è il solito treno sulla fascia. E’ suo l’assist per la testa di Romagnoli, salva pure un gol sulla linea. Nel secondo è tanto nervoso e rischia l’espulsione.

Bennacer 5 – Da un suo cambio di gioco nasce l’azione che porta il Sassuolo in vantaggio. Dopo un ottimo avvio in cui si vede il solito Bennacer, efficace in entrambe le fasi. Nel secondo sbaglia troppo e Pioli lo sostituisce. Dal 60′ Tonali 5,5 – Non riesce a dare l’apporto sperato. Prova a lottare ma il Milan oggi non è quello di inizio stagione.

Bakayoko 5 – I primi minuti sono più che incoraggianti. Gioca a testa alta e con intensità. Commette un errore grave in uscita che porta il Sassuolo sul pari. Da lì fatica a riprendersi. Dal 45′ Kessie 4 – Far meglio di Bakayoko sarebbe dovuto esser facile e invece l’ivoriano lascia la testa negli spogliatoi, perdendo palloni uno dietro l’altro.

Saelemaekers 5 – Fatica più del previsto ad esprimersi in coppia con Florenzi. E’ chiamato ad entrare dentro il campo ma non riesce ad incidere. Come Madrid torna ad occupare la posizione di sinistra e la sua prestazione migliora ma la sua prova resta senza grandi sussulti. Dall’80’ Kalulu s.v.

Díaz 5,5 – Il numero dieci spagnolo non riesce ad accendere la luce. Si mette in mostra nel primo tempo solo in una circostanza. Dal 45′ Messias 6 – Sfiora il gol, su servizio di Ibra, ma trova un attentissimo Consigli. E’ l’ultimo a mollare

Leao 5,5 – Quando ha palla tra i piedi i difensori avversari tremano sempre. Oggi un po’ più pasticcione del solito. Nella ripresa, portato al centro, sparisce dal gioco.

Ibrahimovic 4,5 – Match difficile per Ibra. Si muove tanto ma è spesso in fuorigioco. Tra i difensori del Sassuolo non riesce a far valere la sua fisicità. Si mette in mostra con un assist per Messias e poco altro.

All. Pioli 5 – Altro passo falso pesante per il suo Milan. La scelta di puntare su Bakayoko non lo premia e i cambi non lo aiutano nemmeno. Le assenze possono giustificare una prestazione così solo in parte.

SASSUOLO

Consigli 6,5 – Si supera su tiro di Messias, dimostrandosi attento. In occasione del gol di Romagnoli era difficile fare meglio.

Muldur 5 – Il Milan attacca soprattutto dalla sinistra e lui con Leao e Theo va subito in difficoltà. Meglio quando il portoghese è spostato da Pioli al centro. Dall’80’ Torjan s.v.

Ayhan 6,5 – Si fa valere di testa. Il Sassuolo dietro soffre il giusto ed è anche merito suo.

Ferrari 7,5 – Vince spesso il duello con Ibrahimovic. Si prende anche il lusso di partire palla al piede per creare la superiorità numerica.

Kyriakopoulos 6,5 – Sfonda sulla sinistra con i tempi giusti. Mai realmente in sofferenza in fase difensiva, anche perché il Milan gioca più sull’altra fascia

Frattesi 7 – Ha gamba e intensità. Si inserisce spesso, duettando alla perfezione con Berardi.

Maxime Lopez 6,5 – E’ il meno brillante della mediana di Dionisi ma la sua qualità fa comunque la differenza. Che coppia con Matheus.

Matheus 7,5 – Sembra avere la palla incollata. In occasione delle terza rete la sradica dai piedi dei centrocampisti rossoneri. Con il suo innesto il Sassuolo ha fatto bingo, facendo crescere la qualità in mediana.

Berardi 7,5 – Portagli via il pallone quando ce l’ha tra i piedi è praticamente impossibile. Ha imparato a faticare e ad aiutare la squadra. Quando ha l’occasione di trafiggere Maignan ci riesce, dopo un’azione che manda in confusione Romagnoli. Dall’80’ Traore s.v.

Scamacca 7,5 – Butta giù la porta con un super gol da fuori, che lascia di sasso Maignan. C’è il suo zampino anche in occasione della seconda rete dei neroverdi. Dal 59′ Defrel 6,5 – Si muove tanto mettendo in difficoltà il Milan. Punta Romagnoli in velocità, facendolo espellere.

Raspadori 6 – Si accende ad intermittenza ma quando lo fa, il Milan va in affanno. Maignan gli nega la gioia del gol. Va anche detto che rischia grosso con un intervento in scivolata ma è graziato dall’arbitro

All. Dionisi 7,5 – Si presenta a San Siro decidendo di giocarsela. I neroverdi non si snaturano e mettono in campo tutta la loro qualità. Conquista tre punti pesantissimi, a Milano, dopo esser riuscito nell’impresa di battere la Juve.

Magnaniello 5- E’ giusta l’espulsione di Alessio Romagnoli ma i cartellini rossi sarebbero potuti essere di più (il primo per Raspadori, il secondo per Theo). Il Milan nel finale reclama un rigore per un tocco di mano di Ferrari. Fischiarlo non sarebbe stato un errore.

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-3

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Kessie, Krunić, Messias, Tonali; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. All.: Dionisi.

Arbitro: Magnaniello di Pinerolo.

AMMONITI: 26′ M.Lopez (S), 37′ Raspadori (S), 53′ Bennacer (M), 54′ Theo (M), 70′ Tonali (M), 73′ Kjaer (M)

ESPULSI: 79′ Romagnoli (M)

GOL: 21′ Romagnoli (M), 23′ Scamacca (S), 33′ Autogol Kjaer (S), 67′ Berardi (S)