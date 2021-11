Napoli-Lazio, Sarri: “Squadra senza determinazione. Loro i più forti”

Sarri ha commentato la pesante sconfitta subita dalla Lazio contro il Napoli: “Squadra senza determinazione, loro hanno amplificato tutto”

Serata da dimenticare per Maurizio Sarri, che ritorna a Napoli subendo un pesantissimo poker: il tecnico dei biancocelesti ha cercato le ragioni della disfatta.

Dopo Luciano Spalletti, anche il tecnico della Lazio ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ e ha incoronato la sua ex squadra come la migliore del campionato. Maurizio Sarri ha parlato anche delle difficoltà che hanno riscontrato i suoi uomini al ‘Maradona’ e del pessimo momento di forma di Felipe Anderson. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste.

NAPOLI IN VETTA -“Dal campo direi che il Napoli è la squadra più forte. L’impressione che mi hanno fatto è superiore a quello di tutte le squadre di alta classifica. Abbiamo giocato una partita senza determinazione, amplificata poi da loro”.

FELIPE ANDERSON – “Felipe è un oggetto delicato. Quando si spegne si spegne in maniera seria, così come quando si accende si accende in maniera forte. Ora è in una fase di down, ma la sua carriera è sempre stata questa. Noi stiamo facendo un percorso con lui per cercare di fargli avere prestazioni meno altalenanti, ma è difficile”

NAPOLI – “Ho cercato di stare il più sereno possibile, due anni fa sono arrivato con un livello emozionale troppo elevato. È chiaro che questa è una città che mi piace e mi piacciono i napoletani”