Napoli-Lazio, Immobile: “Chiedo scusa ai tifosi, prestazione inaccettabile”

Ciro Immobile ha commentato la disfatta subita dalla Lazio contro il Napoli: “Hanno giocato solo loro, dobbiamo tirare fuori tutto”

Oltre che per Maurizio Sarri, anche per Ciro Immobile tornare a Napoli è sempre un match speciale: ecco perché la debacle di questa sera fa ancora più male.

Il capitano della Lazio ci ha messo la faccia e si è presentato davanti ai microfoni di ‘Dazn’ per commentare la sconfitta per 4-0 del ‘Maradona‘: “Siamo dispiaciuti e chiedo scusa a nome di tutta la squadra e prestazioni del genere non sono accettabili. Si fa fatica a parlare della partita, ha giocato solo il Napoli”. Immobile, poi, ha voluto ricordare al gruppo quanto di buono mostrato negli ultimi anni in Serie A e qual è la strada da seguire. “Se fossimo una squadra che non ha nelle corde determinate prestazioni allora uno ci passerebbe sopra, ma noi dopo la Juventus abbiamo vinto più di tutti. Dobbiamo tirare fuori e dare continuità a quello che stiamo facendo. Se non ci metti l’atteggiamento giusto prendi una batosta come questa sera”.