CMIT TV | Durante sulla Juve: “Hanno ammazzato Dybala. Su Allegri…”

Intervenuto alla CMIT TV, Sabatino Durante ha parlato della sconfitta della Juventus contro l’Atalanta e anche di Paulo Dybala

“Dybala lo hanno ammazzato scegliendo Ronaldo. Sono stato il primo a dire che sarebbe stato un bagno di sangue”. Così ha parlato Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano, che ha parlato in diretta alla CMIT TV dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atalanta a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sabato da dimenticare: doppio infortunio per Allegri

Durante ha parlato anche del futuro di Allegri: “Non deve essere cacciato perché la colpa non è sua. La squadra è scarsa. Il centrocampo della Juventus non è da alti livelli. Arthur era veramente il clone di Xavi, ma una volta che è andato al Barcellona si è perso per motivi extra campo. Ha qualità tecniche eccezionali. Si è perso e non so se le ritroverà mai. Rabiot non è un giocatore di grande livello”.