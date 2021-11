Vuole solo il Napoli: l’annuncio che spazza via ogni dubbio

Al termine di Napoli-Lazio ha parlato l’attaccante. Ecco le dichiarazioni con cui giura amore agli azzurri

Dries Mertens risponde presente. L’attaccante belga, chiamato a sostituire Osimhen, ha realizzato una fantastica doppietta. Gol che chiaramente sono serviti a piegare la Lazio.

Ora il Napoli è solo in testa alla classifica e guarda al futuro con ottimismo nonostante le assenze del centravanti nigeriano e di Anguissa.

L’obiettivo degli azzurri è conquistare lo Scudetto. Per conquistare il titolo si affiderà anche a due calciatori, che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo giugno. Di Insigne vi abbiamo parlando ampiamente, con la situazione rinnovo che al momento vive una fase di stallo.

L’italiano non è però l’unico in scadenza. Anche Mertens, infatti, sta vivendo una situazione analoga. Il prossimo 6 maggio il belga compirà 35 anni ma la voglia di calcio, come dimostrano i fantastici gol di stasera, è ancora tanta.

Le parole di Mertens

Mertens – intervistato da DAZN – al termine di Napoli-Lazio ha confermato il desiderio di continuare a giocare. Vuole farlo, ancora ad alti livelli, e con la maglia azzurra ancora addosso: Sono gol che fanno piacere perché quando sei infortunato e devi lavorar duro per tornare e non è facile. La squadra stava giocando bene con Victor, poi si è infortunato… è importante farsi trovare sempre pronti. Futuro? Io spero di restare al Napoli ma più di questo non posso dire…”