Juventus, un ‘sacrificio’ per il colpo: la cessione clamorosa di gennaio

A gennaio la Juventus tenterà di regalare ad Allegri un grande bomber. L’indiziato è Dusan Vlahovic, previa cessione di uno se non due giocatori

Dusan Vlahovic, è lui l’indiziato numero per non dire il prescelto della Juventus per rinforzare l’attacco. Già a gennaio, se è possibile, ovvero se i bianconeri riusciranno a cedere un paio di giocatori. Esuberi o meno.

Non solo Rabiot e Ramsey tra i candidati alla partenza e a finanziare appunto il grande colpo di calciomercato. Per i nostri utenti di Telegram, in risposta al sondaggio, la Juventus dovrebbe anche ragionare sulla cessione di Rodrigo Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Indagine per falso in bilancio: ecco cosa rischia la Juve

Calciomercato Juventus, Bentancur il grande ‘sacrificio’ per il colpo Vlahovic

Bentancur il più votato dunque su Telegram, poco più di Arthur e di Dejan Kulusevski. Quarto e ultimo, invece, Alex Sandro.