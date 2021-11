Sorteggio Mondiali, le reazioni dal Portogallo: “L’Italia all’orizzonte: complicato”

Sorteggio Mondiali, l’ipotetica finale potrebbe essere Portogallo-Italia: le reazioni lusitane, dalla stampa a Fernando Santos

Un sorteggio ai Mondiali 2022 che non ha certamente sorriso all’Italia di Roberto Mancini. L’eventuale finale per gli azzurri sarà in Turchia o in Portogallo. I lusitani erano il grande spauracchio e la squadra da evitare in questo sorteggio. Mancini ha sottolineato come anche i portoghesi non saranno felici: le prime reazioni effettivamente sembrano dar ragione al ct azzurro.

“Italia? Mancini ha ragione, prima loro devono battere la Macedonia del Nord e noi la Turchia. Dobbiamo pensare prima a loro”. A parlare è il ct Fernando Santos, che ha così commentato il sorteggio playoff. Le reazioni dal Portogallo però fanno presagire preoccupazione. ‘Record’ parla di “Italia all’orizzonte” e anche nel sondaggio lanciato da ‘A Bola’ c’è chi afferma come sia “Complicato” il percorso che dovrà affrontare la nazionale portoghese. D’altro canto però molti sono fiduciosi: “Abbiamo la forza per poter qualificarci ai Mondiali”, “Passeremo” il commento di altri utenti che hanno commentato il sorteggio.