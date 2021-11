Avversarie playoff Mondiali: il sorteggio dell’Italia è una bomba

Tutto pronto per i sorteggi dei playoff Mondiali: guida e possibili avversarie dell’Italia di Roberto Mancini

Oggi alle ore 17 a Zurigo si terrà il sorteggio degli spareggi che portano al Mondiale in Qatar: gli Azzurri sperano in un buon sorteggio.

I playoff nascondono parecchie insidie per la compagine guidata da Roberto Mancini, ecco tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio che si terrà questo pomeriggio. Rispetto al 2017, e quel maledetto doppio confronto con la Svezia, i playoff hanno un nuovo format e prevedono una semifinale e una finale a gara secca. Si tratta di un vero e proprio mini torneo con quattro squadre coinvolte. Tra le 12 nazionali che prenderanno parte agli spareggi solamente tre riusciranno a strappare un biglietto per il Qatar.

L’Italia è tra le squadre in prima fascia (insieme a Portogallo, Russia, Scozia, Svezia e Galles) e per questo giocherà la semifinale in casa. Nel sorteggio odierno le sei squadre in prima fascia verranno distribuite in sei semifinali e poi si accoppieranno le semifinali, con alcune limitazioni: Ucraina e Russia, ad esempio, non potranno essere accoppiate. Per determinare chi tra le finaliste giocherà in casa verrà effettuato un nuovo sorteggio.

Italia: playoff Mondiali, fasce e simulazione sorteggio | Sorride Mancini

PRIMA FASCIA: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles

SECONDA FASCIA: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina

Nella simulazione dei sorteggi effettuata dalla redazione di Calciomercato.it, l’Italia è incappata in buon cammino. Gli uomini di Mancini giocherebbero in casa la semifinale contro la Scozia e nell’eventuale finale si troverebbero ad affrontare la vincente tra Repubblica Ceca e Turchia. Insomma, scampato lo spettro del Portogallo o lo spauracchio Svezia.