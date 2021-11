CMIT TV | Salta il piano dell’Italia: “Smentisco tutto, ora è molto probabile”

Il futuro del difensore potrebbe improvvisamente cambiare rispetto alle previsioni. Il piano dell’Italia potrebbe cambiare

Negli ultimi giorni, si parla molto dei piani dell’Italia, con la possibile convocazione di calciatori del calibro di Joao Pedro, Luiz Felipe e Roger Ibanez.

Proprio per quest’ultimo, potrebbe cambiare tutto rispetto ai piani iniziali degli azzurri. Il difensore della Roma, infatti, potrebbe vestire, in realtà, la maglia del Brasile. Il giovane classe 1998 sta facendo bene in Italia, affermandosi come uno dei titolari ormai dalla scorsa stagione e anche nelle rotazioni attuali di José Mourinho.

Italia, salta tutto per Ibanez: l’annuncio sul Brasile

A parlarne ai microfoni di CMIT TV è stato Enrico Camelio. Ecco la notizia data in diretta: “Tutta la stampa del mondo ha detto che Ibanez può diventare nazionale italiano ma vi smentisco questa cosa. Lui non ha al momento nemmeno il passaporto e gli osservatori della Nazionale brasiliana sono venuti quattro volte a vederlo. Molto probabilmente potrebbe giocare con il Brasile“. Insomma, strada in salita per l’Italia che sperava tanto di aver a disposizione nei prossimi mesi anche il difensore della Roma e eventualmente anche nei playoff Mondiali, con il nuovo spauracchio Portogallo nell’eventuale finale. Così non dovrebbe essere, con Roberto Mancini che, però, potrebbe consolarsi con Luiz Felipe e Joao Pedro.