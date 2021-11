Da Raspadori a Scamacca e Frattesi: Carnevali e gli addii a gennaio

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Raspadori, Scamacca e Frattesi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche delle possibili operazioni in uscite nel mercato di gennaio in un’intervista concessa a ‘calcioefinanza.it’.

Raspadori, Scamacca e Frattesi sono i nomi più ricorrenti per i neroverdi sul fronte cessioni ma il dirigente rimanda tutto alle prossime settimane: “Lasciamo che arrivi gennaio e poi valuteremo”.

Certo qualsiasi operazione fa i conti con le problematiche economiche legate alla pandemia: “Quel che posso dire – afferma Carnevali – è che per la pandemia le operazioni sono molto più difficili di un tempo. La Juventus avrebbe terminato la trattativa per Locatelli in maniera molto più veloce in tempi normali, invece in estate abbiamo dovuto fare un gran lavoro”.