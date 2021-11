River Plate campione d’Argentina: ora Alvarez è pronto per l’Europa

Notte di festa a Buenos Aires, con il River Plate che si è laureato campione d’Argentina: Alvarez e Gallardo insidiati dall’Europa

Il Monumental è in festa, il River Plate ha vinto il campionato argentino per la 37esima volta nella sua storia: Marcelo Gallardo nella leggenda.

La vittoria contro il Racing Club per 4-0, in cui Julian Alvarez ha firmato anche uno dei gol, è valsa ai ‘Millionarios’ la certezza matematica del titolo. Il tecnico argentino è entrato ancora di più nella storia del club platense: il ‘Muneco’ ha vinto tutto quello che si poteva vincere sulla panchina del River. L’altro uomo in copertina è Julian Alvarez: come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus segue con interesse il numero ‘9’ del River, che con 17 reti ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo. Dopo questo successo, sia per Alvarez che per Gallardo potrebbe essere arrivato il momento di volare oltreoceano: l’Europa li aspetta.