Calciomercato, la Juventus cala il prezzo: cambio di obiettivo

Calciomercato Juventus: tutti sotto esame dopo il crollo di Londra. Un bianconero può finire sul mercato a prezzo di ‘saldo’

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani, all’Allianz Stadium, i bianconeri riceveranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con l’obiettivo di riscattare il crollo di Londra contro il Chelsea e accorciare ulteriormente in classifica.

La figuraccia di Stamford Bridge rischia infatti di lasciare strascichi importanti, soprattutto nei giocatori che più stanno deludendo in questa prima parte di stagione e protagonisti di una pessima prova sul campo dei campioni d’Europa in carica. È il caso di Rodrigo Bentancur: l’uruguaiano è stato tra i peggiori in campo e ormai da più di una stagione ha avuto una netta involuzione nelle prestazioni. Neanche il ritorno di Allegri è servito per rilanciare l’ex Boca Juniors. Anche il suo futuro può tornare in discussione.

Calciomercato Juventus, Bentancur in saldo: la posizione del Real

Come riportato da ‘Defensa Central’, anche Bentancur potrebbe presto finire sul mercato. Il rendimento dell’uruguaiano avrebbe convinto la dirigenza ad ascoltare offerte, con il prezzo del giocatore che è però destinato a calare. I bianconeri, infatti, sono disposti a privarsi del 24enne per una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni di euro della sua valutazione iniziale. Il portale spagnolo parla del Real Madrid, in passato accostato a Bentancur: i ‘Blancos’ non sarebbero, tuttavia, più interessati al giocatore e hanno virato su altri obiettivi.