Caso Spalletti-Rui Vitoria, attacco frontale: “Pagliaccio”

Fa discutere il mancato saluto di Spalletti al tecnico dello Spartak Mosca, Rui Vitoria. La reazione del club russo

Sta facendo discutere il gesto di Luciano Spalletti al termine del match di Europa League perso sul campo dello Spartak Mosca.

L’allenatore del Napoli ha rifiutato di salutare il tecnico della squadra russa, Rui Vitoria, non dandogli la mano al rientro negli spogliatoi. Un mancato saluto che ha ovviamente provocato polemiche nel post-partita. Lo Spartak Mosca non ha affatto gradito il gesto di Spalletti e sui social ha attaccato il tecnico attraverso un post piuttosto polemico. L’account ufficiale del club russo ha pubblicato su Twitter il video del rifiuto dell’allenatore, aggiungendo l’emoji del pagliaccio. E non stanno mancando le critiche nei confronti dell’ex Roma e Inter.

Caso Spalletti-Rui Vitoria: lo Spartak Mosca dà del pagliaccio al tecnico azzurro | “Gesto bruttissimo”

Two emojis to describe this? Hmm… 😎 and 🤡 So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

Intervenuto su ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari ha commentato così il gesto di Luciano Spalletti: “Per me, quello di ieri è stato un gesto bruttissimo. Il campanello d’allarme per il Napoli è scattato. Quando è in difficoltà, Spalletti tende ad esasperare queste situazioni”. La squadra azzurra è reduce da due sconfitte consecutive e negli ultimi giorni ha perso Osimhen, per circa tre mesi, e Anguissa, due grandi protagonisti dell’ottimo inizio di stagione. Domenica sera c’è la Lazio dell’ex Sarri.