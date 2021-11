Diretta Lokomotiv Mosca-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lokomotiv Mosca-Lazio, gara della quinta giornata della fase a gironi di Europa League

Nella penultima giornata della fase a gironi di Europa League, la Lazio fa visita alla Lokomotiv Mosca. Secondi in classifica nel Gruppo E, i biancocelesti vogliono i tre punti per sfruttare al massimo lo scontro diretto tra Galatasaray e Marsiglia, rispettivamente prima e terza forza del girone. Reduce dalla sconfitta contro la Juventus, Maurizio Sarri proverà anche a dosare le energie in vista dello scontro di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la corsa Champions. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lokomotiv Mosca-Lazio

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Rybchinskii, Lisakovich, Kamano. All.: Gidsol.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

CLASSIFICA GRUPPO E: Galatasaray 8; Lazio 5; Marsiglia 4; Lokomotiv Mosca 2