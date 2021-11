Importante richiesta di Zidane per accettare la panchina del Paris Saint-Germain: serve l’addio eccellente per il sì

Una vera e propria rivoluzione potrebbe esserci nei prossimi mesi nel calcio europeo. L’esonero di Solskjaer da parte del Manchester United potrebbe innescare un clamoroso giro di panchina che coinvolgerebbe anche il Paris Saint-Germain.

I Red Devils puntano, infatti, Pochettino per dar vita ad un nuovo progetto e l’ex Tottenham vedrebbe di buon occhio il ritorno in Premier League. Così a Parigi si vogliono cautelare e sono in trattativa con Zidane per affidargli la guida della squadra. Con l’ex Real Madrid i colloqui sono in pieno svolgimento ma il tecnico francese avrebbe posto una condizione importante per dire sì alla corte del Psg.

Calciomercato Psg, Zidane pone una condizione

Secondo quanto riferisce ‘footmercato.net’, infatti, Zidane direbbe sì al Paris Saint-Germain soltanto con l’addio di Leonardo. Il brasiliano è attualmente il direttore sportivo della società e ha grande poter sull’aspetto sportivo. Proprio quello che Zidane non vorrebbe condividere con nessuno.

L’ex calciatore della Juventus, infatti, vorrebbe avere mano libera su tutta l’area sportiva e una convivenza con Leonardo da questo punto di vista sarebbe difficile.