Calciomercato Juventus, intreccio con Haaland | Si chiude a 60 milioni

La Juventus potrebbe farsi avanti per un attaccante che sta deludendo: la valutazione però è elevata, i dettagli

Il mercato per correre ai ripari. La Juventus sta vivendo una stagione decisamente complicata. Le due vittorie in campionato sono state ‘cancellate’ dal tracollo Champions in casa del Chelsea che ha dimostrato una volta in più le carenze della rosa a disposizione di Allegri.

Proprio per questo Cherubini cerca dei rinforzi per innalzare la qualità della squadra e tra i reparto che, tra gennaio e giugno, ha bisogno sicuramente di interventi c’è l’attacco. L’interesse per Vlahovic è ormai cosa nota, ma c’è anche un altro attaccante che potrebbe ingolosire i bianconeri. Si tratta di un calciatore già in passato accostato alla Juventus e che sta vivendo un momento non particolarmente felice.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Depay: la richiesta del Barcellona

Secondo quanto si legge su ‘elnacional.cat’, infatti, la Juventus sarebbe tornata a farsi avanti per Memphis Depay. Già cercato quando era in scadenza con il Lione e poi approdato al Barcellona, in maglia blaugrana sta accusando qualche difficoltà dopo un avvio positivo.

L’esonero di Koeman e l’arrivo di Xavi ha ostacolato la crescita del calciatore che ora potrebbe anche decidere di cambiare aria. Il problema però è rappresentato dalla valutazione fatta dal presidente del Barça Laporta per dire sì alla cessione: 60 milioni di euro che i catalani vorrebbero poi reinvestire nell’acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund.