DIRETTA Europa League, Spartak Mosca-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Per la quinta, e decisiva ai fini del passaggio del turno, giornata della fase a gironi di Europa League, il Napoli fa visita allo Spartak Mosca

Senza Victor Osimhen, fuori per i prossimi tre mesi dopo il trauma facciale patito in un scontro con Skriniar dell’Inter, e capitan Lorenzo Insigne, che si è fermato alla vigilia, il Napoli vola a Mosca per affrontare lo Spartak nella quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League.

Una sfida decisiva, ai fini del passaggio del turno, per la squadra di Luciano Spalletti in un girone, quello C, caratterizzato dal grande equilibrio. Al momento, gli azzurri sono in testa al raggruppamento con 7 punti, mentre i russi di del portoghese Rui Vitoria sono in ultima posizione con 4 punti, a sole tre lunghezze dalla vetta: con una vittoria, tutto tornerebbe in gioco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Otkrytiye Arena’ di Mosca.

FORMAZIONI UFFICIALI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot; Moses, Ignatov, Umyarov, Litvinov, Lucas; Promes, Sobolev. All. Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO C: Napoli 7 punti; Legia Varsavia 6; Leicester 5; Spartak Mosca 4