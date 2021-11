Baratro Juventus a Londra, ‘chiesto’ l’esonero di Allegri

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: ecco il verdetto dei tifosi dopo Chelsea-Juventus

Sono ore infuocate in casa Juventus dopo il crollo di Stamford Bridge. Al centro del ciclone c’è Massimiliano Allegri per la squadra rinunciataria presentata sul campo dei campioni d’Europa, ma non stanno mancando forti critiche anche nei confronti dei singoli.

In particolare, hanno deluso i centrocampisti, Bentancur e Rabiot su tutti. In affanno anche l’attacco guidato da Morata e Chiesa. I più criticati, però, sono stati proprio l’uruguaiano e il francese, travolti a centrocampo dall’intensità del Chelsea. I tifosi li hanno già scaricati e chiedono la loro cessione. E nel frattempo è tornato in tendenza l’hashtag #AllegriOut. Ecco l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, da Pogba a Villar: parla Quiles Boix

Sondaggio CM.IT | Il verdetto degli utenti: Allegri ‘esonerato’

📊Momento sondaggio Dopo la figuraccia di ieri in #ChampionsLeague, chi merita di non stare più alla #Juventus ❓ Vota, commenta e RT⚡️ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 24, 2021

Abbiamo chiesto ai nostri utenti chi non merita la conferma alla Juventus e, a sorpresa, il più votato è Massimiliano Allegri con il 34,2%. Seguono Bentancur (30,2%) e Rabiot (24,2%). Infine, secondo l’11,4% dei votanti è Morata a non meritare di restare in bianconero. Si profilano settimane piuttosto calde in casa Juve.