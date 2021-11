Napoli, tegola Osimhen: lo stop è lunghissimo | Annuncio UFFICIALE

Il Napoli sarà costretto a fare a meno di Victor Osimhen. Stop molto lungo, più delle attese, per il bomber nigeriano

Il Napoli è partito fortissimo in questa stagione, collezionando vittorie e punti in Serie A, sulla scia dell’arrivo di Luciano Spalletti.

L’ultima sconfitta contro l’Inter non lede i piani degli azzurri che, però, dovranno fare a meno del loro bomber principale nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Victor Osimhen. Uscito con il volto visibilmente tumefatto dopo uno scontro aereo con Milan Skriniar, l’attaccante è stato operato quest’oggi. Inizialmente, negli scorsi giorni, era stato ipotizzato uno stop di due mesi. Data di rientro che ora viene rivista e si allunga per l’ex Lille, come riportato dal Napoli.

Napoli, si allungano i tempi per Osimhen: il punto dopo l’operazione

Il club partenopeo, infatti, ha riportato ufficialmente le ultime sulle condizioni del bomber. Come si può leggere sul sito degli azzurri, infatti: “Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture”. Poi l’annuncio sui tempi di recupero: “Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni”.