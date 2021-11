Coronavirus, bollettino 23 novembre 2021: 10.047 casi e 83 morti

Il bollettino sul coronavirus del 23 novembre 2021: sono 10.047 i nuovi casi, 83 i morti comunicati dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 23 novembre 2021.

Sono 10.047 i nuovi casi di Covid-19 accertati a fronte di 689.280 tamponi effettuati: in base a questi i numeri il tasso di positività è all’1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Purtroppo si registrano anche 83 vittime, numero che comprende anche 19 vittime relative ai giorni scorsi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri con 61 ingressi quotidiani. I ricoverati nei reparti ordinari salgono a 4.597, 90 in più rispetto a ieri.