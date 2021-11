Calciomercato Parma, la decisione UFFICIALE su Maresca

Maresca paga a caro prezzo la deludente stagione, in ultimo il pareggio casalingo contro il Cosenza. Comunicato ufficiale del Parma

E’ finita l’avventura di Enzo Maresca sulla panchina del Parma. Il club gialloblù lo ha ufficialmente sollevato dall’incarico dopo il deludente pari casalingo contro il Cosenza e a causa di una classifica – 14esimo posto in B, a -7 dalla zona playoff – altamente deficitaria.

Al posto di Maresca arriva Beppe Iachini. Come svelato da Seriebnews.com, l’allenatore marchigiano firmerà un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A.