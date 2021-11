Calciomercato Juventus, via a gennaio | Salta il clamoroso ritorno

In casa Juventus c’è un calciatore che non è proprio riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi e che è tornato anche al centro delle voci di mercato

Nell’estate 2020 la Juventus intavolò uno scambio importante con il Barcellona che portò Miralem Pjanic in Catalogna e Arthur Melo alla corte bianconera. Tra tanti problemi fisici e difficoltà di adattamento al calcio italiano, il centrocampista brasiliano sia con Pirlo prima che con Allegri ora, non è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi.

Numerose le assenze per infortunio alle quali si sono alternate prestazioni raramente convincenti sui livelli preventivati. Per queste ragioni l’exploit di Arthur non è mai arrivato, e dalla Spagna rilanciano anche l’idea di un ritorno blaugrana del brasiliano alla corte di Xavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, irrompe la Juventus | Pronta a pagare la clausola

Calciomercato Juventus, Xavi rifiuta il prestito di Arthur fino a fine stagione

A tal proposito, secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, il cda bianconero starebbe lavorando alla ricerca di una soluzione per risolvere la situazione, con la formula del prestito per provare a rivalutare Arthur prima di cederlo eventualmente in maniera definitiva. La destinazione ideale in questo senso sarebbe proprio Barcellona, ma stando al portale iberico, Xavi avrebbe già escluso l’ipotesi.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Osimhen, il chirurgo: “Venti fratture, salta la Coppa d’Africa”

Un ritorno alla base del brasiliano infatti potrebbe influire in maniera negativa sulla crescita di giovani talentuosi come Gavi e Nico Gonzalez. Xavi ritiene inoltre che il Barça dovrebbe concentrare i propri sforzi in entrata su altri ruoli, come quello del terzino sinistro e dell’ala destra. Per un’eventuale partenza la Juve dovrà quindi cercare un altro tipo di soluzione.