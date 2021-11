Connessione efficiente sulla rete fissa con Vodafone Sempre Connessi

Al giorno d’oggi non è così semplice avere una rete fissa efficiente e continua! Per questo motivo il servizio di Vodafone Sempre Connessi assicura quella stabilità di rete sia fissa che mobile alla quale tutti aspirano. Infatti, la rete fissa e quella mobile lavorano insieme e in sinergia per offrire una connessione straordinaria proprio perché continua e stabile. Inoltre, si potrà ottenere una copertura senza nessun tipo di limite e nel caso in cui si verifichino delle interruzioni, rallentamenti o interruzioni di segnale che riguardano principalmente la rete fissa, ecco che la rete mobile Vodafone farà da supporto.

Vodafone Sempre Connessi è la combinazione ideale di rete mobile e rete fissa insieme

Questo servizio, ormai diventato indispensabile, è composto da una chiavetta mobile Vodafone che si collega alla Vodafone Station. Se per qualunque motivo di interruzione o di guasto la rete fissa Vodafone non funziona come dovrebbe, il segnale viene garantito dalla Sim mobile collegata alla Vodafone station. Tra le due reti, fissa e mobile, avviene il passaggio di segnale in modo automatico che non richiede nessun tipo di configurazione. Inoltre, la rete mobile consente pure di fare chiamate vocali con le stesse tariffe e condizioni che appartengono al piano di rete fissa.

Come attivare Sempre Connessi

Per rendere attivo il servizio Sempre Connessi bisogna avere una Internet key che si acquista al prezzo di 34,90 eEuro da pagare una volta sola, cioè una tantum, oppure nel caso in cui la cifra fosse troppo alta in 24 rate a un 1,49 euro cadauna. Dopo aver effettuato l’acquisto di questa straordinaria Internet key sarà necessario pagare soltanto 1,99 euro al mese per usufruire del servizio. Questo è il pagamento che si riferisce alla Internet key, mentre per quel che riguarda Sempre Connessi il servizio viene attivato pagando 19,90 euro oppure 24 rate da 1,49 euro ciascuna.

La rete domestica non può assicurare un segnale ininterrotto, così importante in caso di smart working oppure per la didattica distanza o per il gaming!

Come fare per usare il servizio Sempre Connessi

Non c’è niente di più semplice che usare Sempre Connessi, infatti sarà sufficiente infilare la Sim nella chiavetta Internet key Vodafone ed inserire la stessa nella Vodafone station. Ora si può accendere il modem per collegarsi alla rete domestica Wi-Fi. Entrare nel proprio Browser e scrivere il codice Pin della Sim. Solo da questo momento in poi il servizio diventerà attivo e configurato nel modo giusto, ossia in caso di bisogno la linea mobile andrà a sostituire la linea fissa.

Dove e come richiedere l’attivazione Sempre Connessi

Sempre Connessi può essere attivato in qualunque negozio Vodafone e funziona egregiamente con qualunque modem VodafoneWi-Fi 6, Vodafone Revolution, Vodafone Power. Lo stesso servizio viene abbinato alle offerte della rete fissa a partire per esempio da Solo Fibra, l’ideale per coloro che hanno bisogno solo di Internet. Oppure potrebbe essere abbinato a Fibra più Sim Mobile per chi vuole navigare al massimo della velocità sia in casa che fuori casa, o al piano Fibra più Vodafone TV Sport Plus che aggiunge al collegamento fisso pure un pacchetto per vedere lo sport grazie a Vodafone TV.