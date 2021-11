“Passo in avanti per la carriera”: Juventus, de Ligt pronto a dire sì

Si torna a parlare dell’addio di de Ligt in chiave calciomercato Juventus: l’olandese pronto al “passo in avanti” nella sua carriera

Mino Raiola lo ha ribadito a più riprese: de Ligt a fine stagione potrebbe anche lasciare la Juventus. Non ci sono certezze nel credo del procuratore e così il centrale olandese, davanti alla proposta giusta, potrebbe anche andare via.

Di pretendenti del resto non mancano: il Barcellona è una di queste anche se Xavi avrebbe espresso la preferenza per Kounde del Siviglia. Proprio questo ha portato l’agente del difensore ex Ajax ad allacciare i rapporti con il Real Madrid. I ‘blancos’ hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto difensivo dove i soli Militao e Alaba non bastano a far stare tranquillo Carlo Ancelotti. Ecco perché de Ligt potrebbe essere l’uomo giusto per le merengues, nonostante la possibile riluttanza del calciatore ad abbracciare la causa Real e non quella Barça.

Calciomercato Juventus, de Ligt pronto a dire sì al Real Madrid

Questo però non sarebbe un problema secondo quanto scrive ‘elnacional.cat’: secondo il quotidiano, infatti, de Ligt non esiterà a dire sì all’offerta del Real Madrid perché per lui andare nella Liga rappresenterebbe un passo in avanti nella sua carriera.

Lo stesso olandese nella conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Juventus ha risposto alla domanda su un possibile rinnovo con la Juventus: “Non abbiamo cominciato a parlarne, ora il focus è solo sul campo”.