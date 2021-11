Inter-Napoli, Spalletti stimola Lozano: il messaggio prima del match

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato della sfida di San Siro

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si presenta da ex a ‘San Siro’ per la gara con l’Inter. A pochi minuti dal fischio d’inizio, l’allenatore toscano ha parlato a ‘DAZN’: “Emozioni? Diventa difficile saperlo anche per me. Vivo tutto intensamente e quindi non so come reagirò dopo”.

Spalletti continua: “Il mio passato non è mai passato, me lo porto sempre dietro: qui ho avuto sensazioni bellissime, ho trovato un ambiente che mi ha seguito, che mi ha aiutato a fare il mio lavoro e si fanno i complimenti a chi ha vinto lo scorso anno il campionato che hanno raggiunto un risultato importante facendo un buon calcio”

LOZANO – “E’ sempre disponibile, vuol giocare, se lo togli ad un quarto d’ora dalla fine vorrebbe rimanere dentro. Sa ribaltare l’azione, ti crea delle possibilità di apertura perché è bravo nell’uno contro uno e poi è uno di personalità, vuole prendersi le responsabilità”.