Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, e Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, sono in forte rischio: le ultime di calciomercato sul campionato di Serie A

Cagliari e Sampdoria non stanno navigando in acque tranquille finora nel campionato italiano di Serie A. I sardi, che hanno già salutato Semplici per affidarsi a Mazzarri, sono al momento l’ultima in classifica e l’encefalogramma resta piatto dopo dodici giornate.

Oggi c’è la trasferta in casa del Sassuolo, una delle due gare decisive, secondo la “Gazzetta Sportiva”, per salvare la panchina del tecnico toscano, che ha quindi 180 minuti per raddrizzare la rotta e continuare la sua avventura alla Unipol Domus. In alternativa occhio al nome di Iachini, in pole, e a quello di Liverani.

Calciomercato Sampdoria, D’Aversa rischia grosso

L’altra panchina è invece quella della Sampdoria di Roberto D’Aversa. Un’altra grande che sta facendo fatica ed oggi sarà una gara assolutamente decisiva per l’ex allenatore del Parma: una mancata vittoria potrebbe costare molto caro al tecnico blucerchiato che si gioca tutto nella partita dell’Arechi contro la Salernitana di un “subentrato”, Stefano Colantuono che ha preso il posto di Castori. Anche in questo caso attenzione a Iachini, per l’eventuale post D’Aversa, ma anche al grande ex Giampaolo.