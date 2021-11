Calciomercato Juventus, i bianconeri possono approfittare del momento di difficoltà di un club per un doppio affare a condizioni di favore

Per la Juventus sarà un mercato di gennaio in cui provare ad intervenire, andando alla ricerca di occasioni. Massimiliano Allegri chiede rinforzi, ma sa di non poter pretendere spese folli.

Qualche grande colpo potrebbe anche arrivare, ma soltanto in caso di cessioni importanti per ‘aiutare’ le casse del club di Agnelli. In tutti gli altri casi, si proverà a realizzare qualche operazione a condizioni vantaggiose. Da questo punto di vista, si guarda in Liga, dove un club potrebbe essere obbligato a sua volta a cessioni di peso.

Calciomercato Juventus, ‘spesa’ al Valencia: doppio ritorno di fiamma

Il club in questione è il Valencia. Il proprietario Peter Lim è alle prese con una delicata situazione finanziaria e già a gennaio potrebbe essere costretto a dire addio a pezzi pregiati per salvarsi dalla bancarotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, offerta folle: lascia la Juventus per Conte

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Elgoldigital’, la cifra minima di cui ha bisogno il club iberico per respirare è di circa 37 milioni di euro. Cifra che potrebbe arrivare per esempio dagli addii del laterale mancino Gaya (valutato 20 milioni) e dell’attaccante Maxi Gomez (17 milioni, che prenderebbe il posto di Morata), entrambi vecchi pallini della Juventus, che dunque monitora la situazione con grande interesse.