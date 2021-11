VIDEO CMIT TV | La cronaca di Lazio-Juventus: DIRETTA TWITCH

Torna la Serie A ed un nuovo appuntamento con la CMIT TV: cronaca, commenti e pagelle di Lazio-Juventus in diretta sul nostro canale Twitch

Torna la Serie A con subito un big match in programma: alle ore 18.00 la Juventus di Allegri sfiderà la Lazio dell’ex Sarri. Nuovo appuntamento con la CMIT TV: saremo in diretta, come sempre sul nostro canale Twitch, per la cronaca della partita, il commento live e le pagelle del match.

Conducono Marco Giordano e Riccardo Meloni che saranno affiancati da Mario Petillo.