Finalmente Messi! Arriva la prima esultanza in Ligue 1

Arriva finalmente la prima rete di Lionel Messi in Ligue 1; l’argentino ha segnato oggi durante PSG-Nantes

La Ligue 1 scopre finalmente Lionel Messi. Dopo cinque presenze, alcune delle quali sottotono, oggi, alla sesta apparizione nel torneo d’oltralpe, il fuoriclasse argentino ha segnato la sua prima rete francese durante PSG-Nantes.

La gara è stata vinta dai ragazzi di Pochettino con un meritato 3 a 1 grazie alle reti di Mbappe e Messi più un autogol di Appiah. Per il Paris Saint Germain si tratta della terza vittoria consecutiva in campionato che consolida il primato in classifica. Nizza e Lens, che scenderanno in campo domani, sono momentaneamente distanti tredici punti.

PSG-Nantes 3-1, arriva il primo gol di Lionel Messi in Ligue 1

Approdato la scorsa estate in Francia, Lionel Messi ha finora collezionato 9 presenze e 4 gol, 3 dei quali in altrettante gare di Champions League. Sbloccatosi in Ligue 1, tra gol e assist, ora potrà provare con più fiducia a lasciare il segno anche nel nuovo torneo che lo ha accolto.