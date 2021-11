Lazio-Juventus, non c’è una spiegazione: “Ma è impazzito?”

Lazio-Juventus, un episodio in particolare spacca la partita e scatena i commenti: il folle gesto senza un motivo

Partita molto tirata, quella tra Lazio e Juventus, risolta per i bianconeri da due calci di rigore magistralmente battuti da Leonardo Bonucci. Successo prezioso per i bianconeri in chiave corsa Champions, con l’aggancio ai biancocelesti e la risposta all’Atalanta.

Non mancano però gli spunti di discussione, soprattutto in occasione del secondo calcio di rigore, che ha di fatto chiuso la gara. Nessuna contestazione arbitrale, penalty solare decretato da Di Bello, ma quanto fatto dal portiere biancoceleste Reina lascia in molti sul web interdetti nei commenti.

Lazio-Juventus, ‘follia’ di Reina

Lo spagnolo prima esce a valanga al limite dell’area, mancando l’intervento su Chiesa, poi ritorna su di lui falciandolo nettamente. Un fallo apparso oltretutto non necessario, con due difensori che erano tornati sulla linea di porta. Errore piuttosto clamoroso da parte di un estremo difensore esperto. I commenti su Twitter sono tutti piuttosto stupiti, per la vera e propria follia di Reina.

Mi chiedo solo una cosa, ma #Reina cosa voleva fare?#LazioJuve — Eddy ₿ (@AquilottoEddy) November 20, 2021

Partita regalata senza alcun senso: due rigori assurdi per due stupidaggini di #Cataldi e #Reina Ed un #Muriqi che non ti ha permesso di andare sull'1-1 poco prima#LazioJuventus — Andrea Tommassini (@tommandrea) November 20, 2021