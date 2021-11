Lazio-Juventus, è bufera totale: “Soldi inutili. È una sciagura”

Non del tutto positivo il primo tempo della Juventus all’Olimpico contro la Lazio nonostante il vantaggio firmato da Bonucci. I tifosi mettono nel mirino un calciatore di Allegri

Primo tempo ricco di emozioni e momenti decisivi tra Lazio e Juventus. Il confronto dell’Olimpico è stato aperto dall’infortunio di Danilo che ha lasciato campo a Kulusevski, col primo cambio tattico della gara di Allegri.

I bianconeri la sbloccano quindi al 23′ con un calcio di rigore procuratore da Morata per fallo di Cataldi, e trasformato magistralmente da Leonardo Bonucci che supera Reina in modo efficace. Non tutti però hanno giocato 45 minuti all’altezza in casa Juve: c’è chi come Dejan Kulusevski non ha convinto del tutto.

Lazio-Juventus pioggia di critiche per Kulusevski

Kulusevski con un ingresso molle e poco incisivo ha attirato su di se le ire di svariati tifosi, che sui social non hanno risparmiato critiche al centrocampista svedese, rimproverando alla società l’investimento fatto su di lui.

Ecco alcuni dei commenti relativi alla prova di Kulusevski, subentrato a Danilo in avvio di partita:

Kulusevski ha un potenziale difficile da commentare, ma è tremendamente una sciagura. Quanto mi dispiace per lui. — Umberto (@UmbertoF97) November 20, 2021

Tutti i soldi spesi per kulusevski sono stati inutili, giocatore sopravvalutato! — Myriam ♉ (@MyriamC94) November 20, 2021

Qualcuno dovrebbe spiegare a Kulusevski e morata la legge della fisica. Cioè Non possono passare attraverso i corpi. #jvtblive #LazioJuve #LazioJuventus — V.L. (@rinascente90) November 20, 2021

Kulusevski anche quando entra in campo è scoordinato.#LazioJuve — Darryl (@irastadilarsson) November 20, 2021