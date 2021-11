Allegri in ansia per Danilo: la prima diagnosi dell’infortunio

Danilo è stato costretto ad uscire al quindicesimo di Lazio-Juventus: la prima diagnosi sull’infortunio del brasiliano

Tre punti importanti per la Juventus sul campo della Lazio, ma per Allegri non ci sono soltanto belle notizie. I bianconeri fanno i conti con il problema fisico accusato da Danilo ad inizio gara. Un infortunio che ha costretto il brasiliano a lasciare il terreno di gioco al quindicesimo minuto per fare spazio a Kulusevski.

Il difensore ex Real Madrid e Manchester City si sottoporrà domani agli accertamenti: la prima diagnosi parla di un problema all’adduttore della coscia. Saranno gli esami a chiarire l’entità dell’infortunio e anche i tempi di recupero.