Lazio-Juventus, Immobile prova il ‘miracolo’ | Altra tegola per Allegri?

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, anticipo della 13° giornata del campionato di Serie A. Le possibili scelte di Sarri e Allegri

Ciro Immobile prova il ‘miracoloso’ recupero in vista del big match di questo pomeriggio all’Olimpico tra Lazio e Juventus.

Il bomber biancoceleste si sottoporrà a nuovi controlli questa mattina per tentare di essere disponibile almeno per la panchina. Sarri ha provato Pedro da falso nueve, con lo spagnolo che verrebbe affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni in assenza di Immobile.

La Juve invece deve rinunciare a Paulo Dybala, nuovamente ko per un problema muscolare. Chiesa affiancherà Morata in attacco, con il recuperato Kean carta a gara in corso per Allegri. A centrocampo Rabiot e McKennie favoriti per una maglia da titolare, mentre sulla linea difensiva è in dubbio Alex Sandro: pronto Pellegrini se il brasiliano non dovesse farcela.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Allegri