Aguero shock, dalla Spagna: “A breve l’annuncio del ritiro”

Sergio Aguero potrebbe smettere di giocare a calcio per i problemi al cuore, le indiscrezioni sul giocatore del Barcellona

Può già interrompersi, purtroppo, non solo l’esperienza di Aguero con il Barcellona, ma anche la carriera dell’attaccante argentino.

Il ‘Kun’, come noto, è fuori causa dalla fine di ottobre, dal match contro l’Alaves. Il malore accusato che lo aveva costretto ad uscire dal campo aveva poi rivelato una aritmia cardiaca, per la quale si era prima ipotizzato un lungo stop, ma che a questo punto potrebbe averne compromesso per sempre la carriera. Almeno, questo è quanto emerge in queste ore in Spagna.

“Aguero può annunciare il ritiro dal calcio giocato”, ecco quando: la dichiarazione

Secondo il giornalista Gerard Romero, infatti, i problemi cardiaci non sarebbero risolvibili e sarebbe in arrivo l’annuncio del ritiro dall’agonismo. La prossima settimana sarebbe già in programma una conferenza stampa, in cui verrebbe comunicata la notizia. Aguero, 33 anni, in questa stagione aveva disputato soltanto cinque gare con la maglia del Barcellona, dopo l’esaurimento, in estate, del suo contratto con il Manchester City.