Dybala e i dubbi di Allegri: la probabile formazione anti-Lazio

Dybala e non solo: ecco le possibili scelte di Massimiliano Allegri per la delicata trasferta dell’Olimpico, contro la Lazio dell’ex Sarri

Escluse “lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. È il report di ieri pubblicato dalla Juventus sulle condizioni di Dybala.

Sospiro di sollievo, dunque, in casa bianconera: oggi Dybala dovrebbe allenarsi con i compagni e sarà Allegri a decidere se portarlo o meno a Roma o non correre alcun rischio in vista del Chelsea. In ogni caso, il numero 10 della Juve sarà al massimo in panchina contro i biancocelesti e il tecnico toscano dovrebbe affidare l’attacco a Morata e Chiesa. A centrocampo confermata la coppia Locatelli–McKennie.

Ecco la probabili formazione anti-Lazio:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri