Franco Ordine attacca Diletta Leotta e Dazn per l’intervista della conduttrice a Kalidou Koulibaly

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha fatto visita al centro sportivo di Castelvolturno per intervistare Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli si è raccontato in una lunga chiacchierata, partendo dall’incontro con Rafa Benitez e i bicchieri schierati a pranzo per spiegare i movimenti.

Non solo, perché dalle parole del difensore si è notato soprattutto l’amore per la società azzurra, ma soprattutto per la città di Napoli e la sua gente: “Per loro dobbiamo dare il 300%, ce ne sono milioni in tutto il mondo di tifosi”. Senza dimenticare ovviamente quello che Luciano Spalletti sta dando alla squadra, ovvero la mentalità e l’umiltà di ripartire dal lavoro di Gattuso cercando di analizzare il vero problema alla base della mancata vittoria dello scudetto.

Franco Ordine attacca Diletta Leotta per l’intervista a Koulibaly: “Non è una giornalista”

Ma l’intervista a Koulibaly ha fatto storcere il naso a qualcuno, ovvero Franco Ordine. Il giornalista e opinionista Mediaset, noto tifoso del Milan, se l’è presa con Diletta Leotta ma anche con la stessa piattaforma. “Chiedo a DAZN e all’Ordine Nazionale dei Giornalisti: l’intervista in trasferta è opera giornalistica? Se si – come pare evidente – perché è affidata a chi non è giornalista e non lo diventa perché interessata a contratti pubblicitari?”, ha scritto su Twitter Ordine. Che tra l’altro ricopre il ruolo di tesoriere dell’Odg della Lombardia e di consigliere nazionale Inpgi e vice-presidente del Glgs, Gruppo lombardo giornalisti sportivi. Un attacco quindi soprattutto alla conduttrice di DAZN.