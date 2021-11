Annuncio improvviso su Dybala: “L’anno prossimo può dire addio”

Il rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala è ormai imminente. Annuncio a sorpresa sul futuro del numero 10 bianconero

Sospiro di sollievo in casa Juventus sulle condizioni di Paulo Dybala. Gli esami di ieri hanno escluso lesioni muscolari e l’attaccante argentino potrebbe essere in panchina già contro la Lazio alla ripresa del campionato.

In ogni caso, lo staff medico non vuole correre rischi e il numero 10 bianconero sarà monitorato quotidianamente anche in vista del Chelsea. La decisione finale sulla convocazione per domani spetta ad Allegri. Nel frattempo, è atteso il ritorno in Italia del suo agente, Jorge Antun, per mettere nero su bianco il nuovo accordo per il rinnovo: come anticipato da Calciomercato.it, Dybala firmerà fino al 2026 guadagnando 9.5 milioni di euro netti più 3/4 di bonus, che possono rientrare nel fisso col passare degli anni. Spunta però l’annuncio a sorpresa.

Calciomercato Juventus, l’annuncio improvviso sul futuro di Dybala

Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, non esclude l’addio di Paulo Dybala. Ecco le dichiarazioni del giornalista: “C’è sempre questa storia: sta bene, poi non sta bene, poi si riprende, poi ricade. Magari giocherà col Chelsea, che per lui è un momento di grande illuminazione internazionale a Londra, per il suo futuro. Dybala è importante per questa squadra. Ma ho ancora dei dubbi sul fatto che lui possa rimanere l’anno prossimo. Che cos’è che sta ostacolando da agosto a oggi il rinnovo? Lui a gennaio, tra meno di due mesi, è libero”.