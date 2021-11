Niente risposta e pazienza finita: la Juventus assapora il colpo gratis

La proposta di rinnovo non ha avuto ancora risposta: per la Juventus c’è ancora la possibilità di acquistarlo gratis

Il silenzio può far spazientire il Barcellona e la Juventus è pronta ad approfittarne. Le ultime sessioni di calciomercato hanno avuto come grandi protagonisti i parametri zero e nei prossimi mesi saranno ancora loro, i calciatori in scadenza di contratto, a prendersi la scena.

Se ne sta accorgendo anche la società catalana che da mesi sta provando a prolungare il contratto di Ousmane Dembele. L’attaccante francese, alle prese con continui infortuni, ha l’accordo con i blaugrana in scadenza a fine stagione ma il rinnovo non è ancora arrivato. Con Xavi in panchina sembrava che l’intesa fosse imminente ed invece non si è ancora mosso nulla. Anzi, come riferito da ‘sport.es’, dall’entourage del calciatore non è arrivata nessuna risposta all’ultima proposta avanzata dal Barça. Una situazione che potrebbe portare alla rottura definitiva con la società che starebbe perdendo la pazienza.

Calciomercato Juventus, ancora niente rinnovo per Dembele

Come si legge sul quotidiano spagnolo, infatti, il Barcellona sarebbe stanco di aspettare e potrebbe decidere di lasciar andare via il calciatore a zero e provare a cederlo in inverno. Una situazione che la Juve osserva con molto interesse. Il francese intriga i bianconeri anche se non mancano le perplessità per i suoi continui infortuni.

Certo poter prendere un attaccante di grande qualità e giovane, per di più gratis, è un’occasione che a Torino potrebbero decidere di cogliere. Sempre che la risposta attesa dal Barcellona non arrivi, mettendo fine ad una trattativa che va avanti da mesi.