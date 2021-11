Dopo l’episodio che ha coinvolto suo nonno, Gianluca Scamacca risponde su Instagram: le dichiarazioni dell’attaccante del Sassuolo

Gianluca Scamacca prende con decisione le distanze da quanto accaduto riguardo a suo nonno. L’uomo è entrato in un bar minacciando un’altra persona con un coltello.

Pochi mesi fa, anche suo padre era finito nelle cronache per aver distrutto alcune auto. Episodi da cui l’attaccante del Sassuolo si dissocia con un post su Instagram, in cui fa anche capire di aver tagliato i ponti con quella parte della sua famiglia e di non voler più essere accostato a loro.

Scamacca su Instagram: “Mio padre e mio nonno? Chiuso ogni rapporto”

Scrive Scamacca su Instagram: “Per la seconda volta nel giro di mesi mi trovo nuovamente a dover prendere le massime distanze da episodi violenti e inqualificabili commessi da persone ricollegabili al mio cognome ma con le quali da moltissimi anni ormai ho chiuso ogni tipo di rapporto. Ribadisco ancora una volta che io sono cresciuto con mia madre e mia sorella e che sono loro per me la mia famiglia. Nessun altro. Vorrei essere giudicato per quello che faccio in campo e fuori senza dover pagare, a livello di immagine e di considerazione dell’uomo che sono, per comportamenti irresponsabili di persone che io non riconosco più da tempo come facenti parte dei miei affetti e della mia famiglia”.