Infortunio Dybala, l’annuncio ufficiale della Juventus

Arrivano le ultime notizie sull’infortunio di Paulo Dybala, il comunicato della Juventus dopo gli esami medici di quest’oggi

C’era grande attesa oggi in casa Juventus per scoprire le effettive condizioni di Paulo Dybala in vista del big match di sabato con la Lazio. L’argentino, come noto, è tornato acciaccato dagli impegni con l’Argentina.

Da monitorare in particolare la situazione al polpaccio, un infortunio apparso non grave ma da maneggiare con cautela. Oggi, Dybala, all’uscita del J-Medical, aveva dichiarato di sentirsi bene. Poco fa, lo staff medico bianconero ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire le condizioni di salute dell’attaccante.

Juventus, il comunicato su Dybala: gli scenari in vista della Lazio

Ecco l’annuncio sul sito bianconero, a margine del report degli allenamenti odierni: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Condizioni che dunque si confermano non gravi ma, a questo punto, a 48 ore dal match dell’Olimpico, è davvero difficile che Allegri possa rischiarlo. Anche in previsione di un tour de force tra campionato e Champions in cui la ‘Joya’ servirà eccome al tecnico livornese.