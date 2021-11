La Juve piazza il colpo a zero: scelto il regalo per Allegri

Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La Juventus osserva molti elementi: ecco chi potrebbe far comodo ad Allegri

Giorni intensi per i calciatori che hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ieri è stata la volta dell’Inter, con l’incontro con l’entourage di Marcelo Brozovic; oggi è toccato al Milan, con la visita di Mino Raiola. Sul tavolo, chiaramente, è finito il rinnovo di Alessio Romagnoli, oltre che quello di Zlatan Ibrahimović.

Sono davvero tanti i giocatori con un accordo in scadenza la prossima estate. Molti rappresentano delle vere occasioni. Dando uno sguardo all’estero, i giocatori più interessanti sono sicuramente Isco e Di Maria.

I tifosi votano per lo spagnolo

Secondo gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it, lo spagnolo sarebbe il calciatore che maggiormente servirebbe alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista spagnolo ha raccolto il 35,3% dei voti, contro il 26,5 dell’argentino del Psg. Stessa percentuale per Rudiger, altro giocatore che non ha l’accordo con il proprio club per il rinnovo. A servire meno sembra essere Dembele, fermatosi all’11,8%.