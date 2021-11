CMIT TV | Torna la Serie A: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 14 siamo live con lo Speciale sulla Serie A

Dopo la pausa delle nazionali, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con il ritorno della Serie A. Tutte le ultime in vista dei big match tra Lazio e Juventus e tra Inter e Napoli e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato sul Milan e le altre big italiane.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Maurizio Russo. Inoltre avremo con noi anche Mirko Calemme e Martin Sartorio. Come ospiti ci saranno Vincenzo D’Angelo della ‘Gazzetta dello Sport’ e Gianni Balzarini di ‘Mediaset’.